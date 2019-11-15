Санкт-Петербург, 15 ноября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Выставка «Исследование и реставрация произведений китайского искусства в Эрмитаже» открылась в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 14 ноября в Главном Штабе Эрмитажа. Также на церемонии открытия была представлена программа «Эрмитаж Китай».

Экспонаты выставки

Марина Александрова ИА REGNUM Церемония

Эрмитаж является обладателем самой крупной в России коллекции памятников китайского искусства, в ее основе предметы, которые попали в Россию еще в XVII веке и были перевезены в новую столицу Петром I. При нем китайские произведения прикладного искусства стали поступать в нашу страну широким потоком. В последующие столетия царственные и знатные коллекционеры продолжали приобретать экзотические восточные вещи для украшения своих дворцов. После создания Государственного Эрмитажа предметы из этих коллекций пополнили его экспозиции и фонды. Многие из этих предметов были очень древними и пострадали от перипетий перевозки и хранения в неподходящих условиях, так что им требовалась тщательная реставрация. На выставке представлен результат трехлетней работы реставрационных лабораторий Эрмитажа.

Экспонаты выставки

Марина Александрова ИА REGNUM IЭкспонаты выставки

Как рассказала куратор выставки, хранитель коллекций китайского прикладного и ювелирного искусства Мария Меньшикова, когда в Эрмитаж поступали вещи в очень плохом состоянии, стояла задача прежде всего исследовать, что это за вещи, из каких материалов сделаны, а потом уже привести их в такое состояние, чтобы их можно было экспонировать.

Марина Александрова ИА REGNUM Мария Меньшикова

«На выставке представлены результаты работы эрмитажных реставраторов за последние годы, абсолютные шедевры. Их совсем немного, но каждый предмет — это действительно памятник искусства Китая, императорского Китая. Материалы, которые здесь представлены, они очень разнообразные, сложные и часто не знакомые европейским мастерам. То есть, эо совершенно невероятная работа, которая проделана за последние годы нашими хранителями, иссследователями, научными сотрудниками и реставраторами. Эта выставка очень короткая, потому что предметы должны жить в определенных условиях, они будут пока храниться у нас в фондах, пока не будет сделана постоянная экспозиция»

Марина Александрова ИА REGNUM Экспонаты выставки

На церемонии открытия выставки директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что выставка — результат не только блестящей работы наших реставраторов, но и их тесного сотрудничества с реставраторами КНР.

Марина Александрова ИА REGNUM Михаил Пиотровский

Марина Александрова ИА REGNUM IMG 3074

«Мы, конечно, сами все умеем, лучше всех, но когда дело доходит до китайских вещей, то во многих случаях нужен дополнительный опыт. Для этого была создана отдельная мастерская реставрации китайской живописи, наши коллеги стажировались в Китае, китайские коллеги приезжали сюда, мы очень благодарны Шанхайскому музею. На выставке есть вещи, восстановленные совместно скитайскими реставраторами, которые работал у нас. Это блестящий пример хорошнго взаимодействия, освоения опыта, в результате которого рождается очень высокий уровень реставрации и праздник для глаз, души и ума. Думаю, что это выставка отлично вписывается в пространство Культурного форума с его идеей изучения культурных кодов»

Марина Александрова ИА REGNUM Хун Инли

Марина Александрова ИА REGNUM Экспонат выставки

Далее Михаил Пиотровский рассказал о программе «Эрмитаж Китай» и передал слово госпоже Хун Инли, заместителю Председателя Пекинского фонда Эрмитажа. Она подробно представила программу, которая включает в себя не только виртуальные представительства Эрмитажа в сети Байду и специальных демонстрационных центрах, издание печатных материалов об Эрмитаже, основание постоянного выставочного эрмитажного центра в одном из главных городов Китая, развитие научных обменов и сотрудничества реставраторов, но и масштабные социальные проекты по продвижения искусства в отдаленные бедные районы Китая и предоставление детям из этих районов возможностей для творческого развития.

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