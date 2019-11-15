Иркутск, 15 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Иркутские спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают, что что завтраднём, 16 ноября, в южных районах Приангарья ожидается северо-западный ветер, порывы которого могут составить 15−20 метров в секунду. На дорогах области и города местами снежный накат, гололедица, — отмечают в МЧС РФ.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870-е

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили о том что 15 ноября, ночная температура в регионе опустится до — 31,-36°С, а при прояснении похолодает до — 44 °C (в Катангском и северо-восточных районах).

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