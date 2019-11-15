Москва, 15 ноября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни (16 и 17 ноября) синоптики прогнозируют тёплую погоду. Среднесуточная температура выше средних климатических значений на 4 °C, передают «Метеоновости».

Солнце над городом

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В субботу, 16 ноября, ночью будет прохладно — 0, — 2 °C, днём максимальная температура составит +4, +6 °С. Без осадков, ветер южный.

В воскресенье, 17 ноября, сохранится солнечная погода, воздух днём прогреется до +5, +9 °С. Атмосферное давление повышенное — 758−761 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве наступившая осень может побить рекорды по меньшей мере этого столетия по хорошей погоде.

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