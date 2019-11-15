Москва, 15 ноября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. С января по сентябрь 2019 года Роспотребнадзор выписал штрафов нарушителям антитабачного закона почти на 77 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Штраф

«Наложено 6777 штрафов на сумму 76,6 млн рублей, конфисковано 173,4 тыс. пачек табачной продукции на сумму 11,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего специалистами ведомства было проверено 13 тыс. объектов, которые реализуют табачную продукцию. Так, в 41% проверок были выявлены нарушения, в том числе продажа сигарет без специальных акцизных марок, а также реализация табачной продукции в менее чем 100 м от образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, нормы «антитабачного законодательства» вступили в силу в России с 15 ноября 2013 года. За прошедший период Роспотребнадзор привлек к административной ответственности более 72,3 тыс. правонарушителей, в числе которых 10,7 тыс. юридических лиц.

В конце 2018 года средства массовой информации сообщили, что в Министерстве здравоохранения России допускают полный запрет на продажу табачных изделий в стране к 2050 году.

Читайте также: В России к 2050 году могут полностью запретить курение