Вашингтон, 15 ноября, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Сообщения, появившиеся в прессе, о предостережении США в адрес Египта от покупки российских истребителей Су-35 и последующих возможных «трудностях» в министерстве обороны США оставили без комментариев.

(сс) Rulexip Су-35

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«Пентагон просит обращаться с вопросами, касающимися санкций или возможности санкций, в Госдепартамент», — приводит ТАСС слова представителя военного ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве также не дали никаких пояснений по этому вопросу, при этом не преминув в очередной раз напомнить о призыве США к своим союзникам и партнёрам «отказаться от сделок в области разведки или обороны с Россией, которые могут привести к санкциям в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

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Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон пообещал Египту «трудности» вплоть до введения санкций в случае заключения новых сделок с Россией в сфере поставки вооружений. Это следует из письма госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера, направленного на фоне визита в Египет министра обороны России Сергея Шойгу. Речь идёт о предполагаемой сделке между Египтом и Россией, связанной с поставкой истребителей Су-35.

Напомним, подобные угрозы со стороны Помпео в адрес Египта уже звучали. Так, в апреле 2019 года, выступая в сенате Конгресса США, госсекретарь заявил, что его страна введёт санкции против Арабской Республики Египет, если она купит российские самолёты Су-35.