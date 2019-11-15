Москва, 15 ноября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы. Об этом 15 ноября сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

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Так, в крупных российских городах количество поддельных доверенностей составляет от 55% до 65% от общего числа подделок. В частности, к ним относятся документы по недвижимости.

Еще от 15% до 20% составляют нотариально удостоверенные переводы, в том числе документы об образовании и переводы паспортов с искаженными данными. От 10% до 15% поддельных документов приходится на завещания, договоры купли-продажи и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии заблокировали 10 интернет-сайтов, на которых предлагалось купить поддельные паспорта гражданина России, аттестаты и дипломы об образовании. Еще три интернет-сайта, на которых предлагали купить либо изготовить паспорт гражданина России, аттестаты и другие официальные документы, выявили в Самарской области.

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