Астана, 15 ноября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. День национальной валюты — тенге и профессиональный праздник работников финансовой сферы отмечают в Казахстане, сообщает 15 ноября агентство «Казинформ».

Казахстанский тенге

15 ноября 1993 года на территории Казахстана в обращение была введена национальная валюта. Соответствующий указ подписали первый президент республики Нурсултан Назарбаев 12 ноября 1993 года.

За 26 лет в Казахстане было выпущено четыре серии тенге. Первые банкноты были напечатаны в Великобритании, после чего в 1995 году в республике открылась собственная фабрика.

Напомним, на первой «портретной серии» тенге были изображены лица известных исторических личностей. На одном из проектов купюры художники предлагали изобразить Назарбаева, но он отверг эту идею.

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