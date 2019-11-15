Анадырь, 15 ноября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. С начала 2019 года на Чукотке добыто свыше 20 тонн золота — показатели в сравнении с этим периодом 2018 года уменьшились незначительно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации комитета природных ресурсов и экологии Чукотки, золотодобыча снизилась на 0,6%.

Добычей золота занимаются пять предприятий. Лидерство держит Чукотская горно-геологическая компания.

Как сообщало ИА REGNUM, Союз старателей РФ выступил за отмену вольного приноса золота частными старателями.