Москва, 15 ноября, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 14 ноября небольшим снижением. К закрытию стоимость нефти марки Brent упала с $63,18 до $62,13. Покупатели растеряли прибыль на американской сессии после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

ArtseBie Нефть

Согласно последним данным минэнерго США, за неделю до 8 ноября запасы сырой нефти выросли на 2,219 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн.), запасы бензина — на 1,861 млн. (прогноз был — 1,250 млн.).

Запасы дистиллятов упали на 2,477 млн (прогноз был — 950 млн.). Объем добычи нефти в США увеличился на 200 тыс. баррелей, до 12.8 млн баррелей в день.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии, нефть торгуется в плюсе на 0,34%. Цена сохранит боковое движение в диапазоне $61,50 — 63,50 в ожидании новых драйверов.

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