Москва, 15 ноября, 2019, 08:10 — ИА Регнум. За 2019 год Россия произвела 14 пусков ракет семейства «Союз», а до конца года планируется ещё несколько стартов. При этом в 2020 год этот показатель планируется увеличить. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Старт ракеты «Союз 2.1»

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«Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков, — уточнил Баранов, слова которого цитирует РИА Новости. — Если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb, то суммарно получится даже больше».

Так, от двух до четырёх стартов планируется провести с космодрома «Куру» в Южной Америке, с космодрома «Восточный» намечены четыре запуска спутников OneWeb. Также сюда могут добавиться возможные запуски по Федеральной космической программе. Остальные пуски «Союзов» пройдут с «Байконура».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что две ракеты «Союз» уже доставлены на космодром «Восточный» в Амурской области для проведения пусков в рамках Федеральной космической программы, а до конца 2019 года будут доставлены ещё три. Этими ракетами «закрывается» план пусков в 2020 году. Пуски планируется осуществить в апреле, мае, июне, июле и ноябре.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация рассчитывает провести только с космодрома «Байконур» в течение ближайших 40 лет 240 запусков ракеты-носителя «Союз-5». Речь идёт о космическом ракетном комплексе «Байтерек» — совместном проекте России и Казахстана, который был запущен в 2004 году.