Москва, 15 ноября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Доллар вернулся под отметку 64 рубля

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Торги на Мосбирже открылись 14 ноября снижением по доллару и евро на фоне утреннего роста цен на нефть. Укрепление рубля на американской сессии сложно объяснить, поскольку нефть подешевела, а сделка между США и Китаем на грани срыва, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,57%, до 63,98 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 70,49 руб., фунт/рубль — на 0,31%, до 82,40 руб.

Давление на нефть оказывали слабая статистика из Китая и увеличение запасов нефти в США. Пара доллар/рубль снизилась до 63,98. Доллар опять оказался под уровнем 64 руб. Продавцы смогли нивелировать бычий настроения.

Китай настаивает на отмене тарифов и считает, что они должны быть отменены при заключении торгового соглашения. Штаты угрожают повышением тарифов, если сделка не будет заключена.

Сегодня, 15 ноября, на торгах в Азии, нефть торгуется в плюсе на 0,34%. Так как участники рынка проигнорировали снижение цен на нефть, то скорее всего, на открытии торгов пара доллар/рубль откроется вблизи вчерашнего закрытия 63,98 руб.

Индекс RGBI 14 ноября вырос на +0,17%, до 149,19. Если положительная динамика по индексу сохранится, а индекс доллара продолжит восходящую коррекцию, то пара доллар/рубль способна вернуться к уровню 63,75 руб.

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