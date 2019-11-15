Париж, 15 ноября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Во время поездки в департамент Марна президент Франции Эммануэль Макрон объявил об «усиленном плане действий» для больниц, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В то время как медицинский персонал в течение нескольких месяцев выходит на улицы с протестами, чтобы осудить условия труда, глава государства объявил о своем намерении быстрее реагировать на эту ситуацию.

«Я услышал гнев и возмущение в отношении невозможных условий труда», — заявил Эммануэль Макрон.

«Я попросил министра здравоохранения разработать расширенный план действий с четкими решениями, который премьер-министр объявит в следующую среду в совете министров», — пояснил глава государства.

Эммануэль Макрон также воздал должное работникам сектора здравоохранения.

«Я хочу выразить свое уважение к медицинскому персоналу, то есть людям, которые сделали один из самых прекрасных выборов в жизни», — заявил президент Франции, признавая бедственное положение больничных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон посетил департамент Марна на северо-востоке страны, чтобы проиллюстрировать реализацию реформ.