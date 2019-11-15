Томск, 15 ноября, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Полицейские Томской области в связи с накрывшими регион морозами просят водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 ноября в региональном УМВД.

Мороз

В ведомстве подчёркивают, что резкое понижение температуры воздуха отрицательно влияет на дорожную обстановку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее томичей предупредили о морозах до минус 20 °C.

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