VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум открылся в Петербурге 14 ноября. Главная тема форума, которой посвящены основные дискуссии и конференции в этом году — «Культурные коды в условиях глобализации». Форум продлится до 16 ноября, все дни чрезвычайно насыщены событиями. Известнейшие деятели искусства и связанного с культурой бизнеса вместе с представителями власти, отвечающими за культурную сферу, обсуждают состояние отечественной и всемирной культуры, основные тенденции и пути её развития. Обо всём, что происходит на форуме, впечатления участников и комментарии — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

Марина Александрова ИА REGNUM VIII Санкт-Петербургский культурный форум

07:25 15.11.2019 Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась 14 ноября в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа. Читайте также: VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум торжественно открыт

07:27 15.11.2019 В этом году число участников превысило 35 тыс. человек из 96 стран.

07:30 15.11.2019 Основные площадки форума в 2019 году — Главный штаб Эрмитажа, Российский этнографический музей, ЦВЗ «Манеж». Мероприятия форума также проходят и на других многочисленных культурных площадках, популярных среди горожан и гостей Петербурга.

07:31 15.11.2019 Работа VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который уже в восьмой раз проходит в Северной столице, и его решения «будут способствовать наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере». Такую уверенность в приветственном слове участникам форума высказал президент РФ Владимир Путин. Читайте об этом: Путин приветствовал участников культурного форума в Санкт-Петербурге

07:39 15.11.2019 Участники Форма [Марина Александрова © ИА REGNUM]

07:43 15.11.2019 В этом году у форума как никогда насыщенная деловая повестка. Впервые будет подписано более 90 соглашений.

07:45 15.11.2019 В рамках форума в Российском институте истории искусств 16 ноября состоится круглый стол по обсуждению проекта федерального закона «О культуре». Концепция законопроекта впервые была представлена на парламентских слушаниях в Государственной думе 22 марта 2019 года. В мае 2019 года документ был также рассмотрен на заседании Общественного совета при Минкультуры России. Об этом: На Культурном форуме в Петербурге пройдет обсуждение закона «О культуре»

07:57 15.11.2019 У форума в этом году — обширная фестивальная программа. 14 ноября в Гербовом зале Эрмитажа пройдет концерт, который организует IX Международный музыкальный фестиваль «Петербургские набережные». Впервые на музыкальной сцене Петербурга встретятся всемирно известный дирижер, польский симфонический оркестр, а также солисты и исполнители из России Адам Гуцериев (фортепиано) и Дали Гуцериева (виолончель). Оркестр исполнит произведения Карла-Мария фон Вебера, Йозефа Гайдна и Джакомо Пуччини. Читайте также: На Культурном форуме в Петербурге выступит известный израильский дирижер

08:02 15.11.2019 VIII Культурный форум в Петербурге [Дарья Драй © ИА REGNUM]

08:18 15.11.2019 В рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге Томская область представит опыт по сохранению памятников. На круглом столе «Сохранение деревянного зодчества» поучаствует томский комитет по охране объектов культурного наследия. По словам председателя комитета Елены Перетягиной, речь пойдёт о сохранении томского деревянного зодчества на примере больницы Лампсакова в селе Ново-Кусково, ценных объектах Нарыма и Нагорного Иштана. Также на форуме Томск планирует представить региональную программу восстановления ценных деревянных построек «Дом за рубль». Об этом: Томск на форуме в Санкт-Петербурге расскажет о сохранении памятников

08:33 15.11.2019 Работа Культурного форума [Дарья Драй © ИА REGNUM

08:54 15.11.2019 «Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?»— ответил министр культуры РФ Владимир Мединский на вопрос слушателя лекции о своем отношении к предполагаемому убийце. Также Мединский выразил озабоченность тем, что отдельно взятая личность вызвала столь широкий резонанс и смещает акценты с культуры и истории. Читайте также: Мединский сравнил доцента Соколова с Джокером

08:59 15.11.2019 Открытие VIII Культурного форума в Петербурге. Выступление Владимира Мединского [Дарья Драй © ИА REGNUM

09:28 15.11.2019 Во всех крупных музеях России, включая Третьяковскую галерею, уже начали внедрять новую систему безопасности. Об этом на Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец. Читайте также: В крупных музеях РФ начали внедрять новую систему безопасности — Голодец

09:45 15.11.2019 В преддверии основной программы форума, в его «нулевой» день, в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге прошёл симпозиум «Красная стрела. Советское искусство — взгляд из будущего». Участники дискуссии поговорили о восприятии советского изобразительного искусства за рубежом и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться при организации таких выставок в последние годы. Как проходило обсуждение, подробно рассказала обозреватель ИА REGNUMМарина Александрова в публикации: Дискуссия о советском искусстве прошла в Петербургском «Манеже».

09:47 15.11.2019 В рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся специальный показ документального фильма «Россия с неба», снятого немецкими кинематографистами при организационной и финансовой поддержке группы «Газпром». Читайте подробнее: На Культурном форуме представили «Россию с неба»

09:55 15.11.2019 Ульяновский областной краеведческий музей и Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает реализацию ряда совместных партнёрских проектов. Так, первым проектом станет передвижная выставка «И. А. Гончаров и Симбирск», которая откроется в музее-заповеднике М. А. Шолохова. Подробности в материале: Ульяновский и ростовский музеи договорились на форуме о первой выставке

09:59 15.11.2019 Среди участников форума в Петербурге — кинорежиссёры Никита Михалков и Фёдор Бондарчук; пианисты Даниэль Поллак и Денис Мацуев, альтист и дирижёр Юрий Башмет; театральные режиссёры Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Валерий Фокин, Константин Богомолов; писатели Дмитрий Быков и Павел Басинский; звёзды джазовой музыки Тиль Брённер и Игорь Бутман; медиаменеджер Алексей Венедиктов, сообщает сайт правительства РФ.

10:08 15.11.2019 Сегодня, 15 ноября, участие в форуме примет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

10:08 15.11.2019 Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 15 ноября примет участие в торжественной церемонии открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которая пройдет на Новой сцене Мариинского театра. Кроме того, премьер, не скрывающий своего увлечения фотографией, осмотрит выставку известного фотохудожника и портретиста Сергея Берменьева — признанного мастера психологической фотографии. Читайте также: Медведев откроет Культурный форум и уделит время психологической фотографии

10:09 15.11.2019 Первые ряды [Марина Александрова © ИА REGNUM]

10:28 15.11.2019 Ульяновская область получила памятный знак о присвоении статуса «Территория книги и чтения». Награда вручена в рамках заседания координационного совета при Министерстве культуры России. Читайте также: Ульяновская область отмечена на международном форуме за продвижение чтения

10:30 15.11.2019 Российская киноиндустрия готовится к внедрению федеральной системы рибейтов (налоговых возвратов) с кинопроизводства, которая может сделать Россию новым центром мирового кино. Читайте подробнее: Пользу рибейтов в киноиндустрии признали на Культурном форуме в Петербурге

10:41 15.11.2019 В Псковской области разрабатывается план реконструкции Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом на панельной дискуссии «Духовные крепости России» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который с 2018 года является настоятелем Псково-Печерской обители. Псково-Печерский монастырь — единственная обитель, не закрывавшаяся никогда и сохранившая свои традиции и в Советском Союзе. Последняя реконструкция монастыря была завершена в начале 1970-х годов. Подробности в материале: Псково-Печерский монастырь ожидает реконструкция

11:08 15.11.2019 Эрмитаж является обладателем самой крупной в России коллекции памятников китайского искусства, в ее основе предметы, которые попали в Россию еще в XVII веке и были перевезены в новую столицу Петром I. Выставка «Исследование и реставрация произведений китайского искусства в Эрмитаже» открылась 14 ноября в Главном Штабе Эрмитажа. Читайте об этом: Выставка отреставрированных шедевров Китая открылась в Главном Штабе

11:10 15.11.2019 В музейно-выставочном центре «Петербургский художник» на Мойке открылась выставка двух художниц —Анны Филимоновойи Лоранс де Марльяв. В экспозиции представлены работы, созданные в рамках проекта «Из Марьино во Францию». Фотографии Дарьи Драй с открытия выставки — в фоторепортажеИА REGNUM.

11:17 15.11.2019 Выставка в рамках проекта «Из Марьино во Францию». Дарья Драй © ИА REGNUM

11:35 15.11.2019 Специальной премией «Меценат года» посмертно наградили Михаила Абрамова, который погиб во время крушения вертолета в Греции. Награду вручал вдове погибшего министр культуры РФ Владимир Мединский 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Читайте также: Основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова посмертно наградили премией

11:52 15.11.2019 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга, рядом со зданием Главного штаба, где проходит Международный культурный форум, полицейские остановили для проверки документов… Петра Первого и Екатерину. Речь идет о самодеятельных актерах, которые расхаживают по центру города в костюмах исторических персонажей. Как правило, их заработок — вознаграждение за совместное фотографирование с туристами. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в последнее время петербуржцы часто жалуются на неуместные требования денег за фотографирование и навязывание этих «услуг» со стороны уличных актеров — правда, как правило, речь идет о тех, кто изображает персонажей мультфильмов, что само по себе является нарушением законодательства об авторских правах.

11:53 15.11.2019 Елена Молчанова ИА REGNUM

11:54 15.11.2019 Иркутская область на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме получила диплом о том, что вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Столь высокую награду Приангарье получило впервые. Подробности в материале: Приангарье вошло в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры

12:22 15.11.2019 Выход художественной киноленты «Доктор Лиза» анонсировала 15 ноября в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума новая кинопрокатная компания «Белые ночи». Читайте также: Кинолента про Доктора Лизу выйдет в прокат осенью 2020 года

12:30 15.11.2019 Страна-гость Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году — Китай. Этот почётный статус появился на форуме в 2016 году, основная цель: наиболее ярко и доступно представить культуру и традиции страны-гостя. Страна-гость также получает право на расширенный состав делегации — с участием как официальных представителей органов власти, так и ведущих деятелей культуры и искусства. В 2016 году страной — гостем Культурного форума была Греция, в 2017 году — Япония и Казахстан, в 2018 — Италия и Катар.

13:32 15.11.2019 Министерство культуры РФ разработало законопроект, который освобождает от налога на землю и имущество владельцев исторических усадеб. Об этом в рамках делового завтрака «Возрождение исторических усадеб» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. «В рамках нацпроекта «Культура» мы предусмотрели ежегодное выделение средств на создание пакета документов для тех, кто хочет купить или взять в аренду историческую усадьбу. Формировать пакет документов будет государство в лице Агентства по управлению памятниками истории и культуры. Учреждение будет заказывать специалистам набор документов от предпроектных предложений по планировке до комплексного решения организационно-юридических вопросов, связанных с границами участков, охранными зонами и прочим. Делаться это будет только для тех усадеб, где есть потенциальные интересанты, будущие владельцы исторических усадеб», — заявил глава Минкультуры России. За пять лет на разработку документации в рамках нацпоекта будет выделено 500 млн рублей. На 2020 год уже избраны 10 усадеб, на которые планируется создать инвестиционные паспорта. Еще 10 усадеб рассматриваются как потенциальные участники.

13:39 15.11.2019 На Культурном форуме обсуждают и предстоящий в 2020 году чемпионат Европы по футболу, который примет Санкт-Петербург. Акцент — на культурную программу. Дискуссия проходит с участием заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

13:39 15.11.2019 Деловой завтрак «Возрождение исторических усадеб». © Виктор Васенин. Пресс-служба Минкультуры России

14:02 15.11.2019 15 ноября в течение целого дня на Московском вокзале будет проходить День поэзии — публичное чтение стихотворений в режиме нон-стоп. Заключительным событием работы секции станет общественное мероприятие «Рэп как новая поэзия»: экспертная дискуссия о роли нового жанра будет дополнена выступлениями российских рэп-исполнителей. Подробности в материале: Рэп как поэзия и стихи на вокзале: День поэзии на Культурном форуме

14:35 15.11.2019 III Международный форум-фест Jazz Across Borders открылся сегодня, 15 ноября, в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. 16 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится гала-концерт. Хедлайнеры вечера — звезда европейского джаза номер 1, трубач-виртуоз Тиль Брённер, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также в концерте примут участие LRK Trio и Квинтет Сергея Долженкова.

15:17 15.11.2019 Тиль Брённер. (сс) tom. beetz

15:47 15.11.2019 Менее чем за пять лет в России как минимум 50 заброшенных усадеб получат новую жизнь. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. Глава ведомства уточнил, что работы будут проведены к 2024 году в рамках национального проекта «Культура». "К 2024 году должны вернуться к жизни не меньше 50 заброшенных усадеб», — написал Мединский в Twitter. Читайте подробнее: В России к 2024 году отреставрируют полсотни заброшенных усадеб

16:08 15.11.2019 Санкт-Петербургский международный культурный форум возглавил первую тройку туристических событий предстоящих выходных, по версии туристического портала «ТурСтат». Напомним, в 2018 году мероприятия культурного форума посетили более 35 тысяч человек.

16:10 15.11.2019 Министерство культуры РФ разработало законопроект, который освобождает от налога на землю и имущество владельцев исторических усадеб. Об этом в рамках делового завтрака «Возрождение исторических усадеб» на Международном культурном форуме сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский. Читайте также: Минкультуры предлагает освободить от налогов владельцев исторических усадеб

16:25 15.11.2019 Международный культурный форум© Виктор Васенин. Пресс-служба Минкультуры России

16:30 15.11.2019 Мордовия по итогам ежегодного рейтинга Минкульта России вошла в число 10 лучших регионов страны по темпам развития культуры. Главе минкультуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолию Чушкину диплом вручил лично министр культуры России Владимир Мединский. Читайте также: Мордовия вошла в топ-10 регионов по темпам развития культуры

16:32 15.11.2019 Нижегородская область стала лауреатом V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Нижегородская область была отмечена по итогам 2019 года за активное проведение Года детского чтения, в котором участвовали многие общественные организации, коммерческие структуры, учреждения культуры и СМИ. Читайте также: Нижегородская область признана «Самым читающим регионом»

16:34 15.11.2019 На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге был продемонстрирован новый зал Свердловской филармонии в Екатеринбуре. Интерьер предлагают сделать в форме виноградника с креслами, которые бы окружали сцену. А малый зал филармонии будет организован так, чтобы симфонический оркестр располагался на фоне ландшафтной композиции сада Вайнера. «Это настоящий прорыв в архитектуре, который позволит объединить классику и современность», — считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Подробности в материале: На форуме в Петербурге показали новый зал Свердловской филармонии

16:54 15.11.2019 Министр культуры Калужской области Павел Суслов выступил с докладом о реализации проекта «Россия — родина космонавтики» 15 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Вместе с главой отраслевого ведомства региона в мероприятии приняла участи директор Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге Наталья Абакумова, которая рассказала о завершении строительства второй очереди музея истории космонавтики. Читайте также: Калужане представила музей космонавтики на культурном форуме в Петербурге

16:58 15.11.2019 Писатель, переводчик, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума ответил на вопросы о блогерстве, кино, цензуре и о том, как ловить хайп и при этом оставаться на своей волне. Читайте также: Дмитрий Пучков: «Ведёте вы страничку на 10 человек и тут повесили кота…»

17:13 15.11.2019 «Выработанные подгруппами Госсовета по культуре рекомендации будут транслироваться во все регионы страны, что в конечном итоге поможет более эффективно реализовывать национальный проект «Культура» в каждом субъекте Российской Федерации. Уверена, что сегодняшние решения окажут положительное влияние на темпы и эффективность реализации региональной составляющей нацпроекта «Культура» и в нашей Нижегородской области», — отметила глава областного министерства культуры Надежда Преподобная.

17:18 15.11.2019 Сотрудники ГИБДД начали перекрывать улицу Декабристов и Театральную площадь в Петербурге из-за прибытия высокопоставленных гостей в Мариинский театр. Как передает корреспондент ИА REGNUM, к 17:00 мск сюда начали стягиваться сотрудники ГИБДД, которые со включенными проблесковыми маячками на своих автомобилях перекрыли улицу. В пятницу вечером на Новой сцене Мариинского театра состоится гала-открытие Санкт-Петербургского международного культурного форума, в котором примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

18:09 15.11.2019 Мариинский театр [Дарья Драй © ИА REGNUM]

18:16 15.11.2019 Премьер Дмитрий Медведев в Мариинском театре общается с маэстро Валерием Гергиевым.

18:17 15.11.2019 Дарья Драй ИА REGNUM

18:21 15.11.2019 Рядом с Медведевым и Гергиевым — вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Владимир Кириллов.

18:29 15.11.2019 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил охват Театрального марафона в России и рассказал об интересе общества к театру благодаря такому фестивалю. «У нас прошёл Театральный марафон, и даже мне удалось принять в нём участие. Нам удалось практически во всех регионах провести марафон — это дорогого стоит. Спектакли и их трансляции смогли увидеть порядка 7 млн человек. Это, с учетом специфики театрального жанра, не надо недооценивать», — сказал Медведев.

18:58 15.11.2019 Хорошие новости для театрального мира и его почитателей — глава правительства поддержал идею ремонта ветхих театров в России. «Сами здания, в которых находятся такие [ветхие] театры, где-то-то приемлемые, а где-то всё совсем сложно. Их надо отремонтировать. Хочу, чтобы мои коллеги проработали трёхлетнюю программу по модернизации и капитальной реконструкции областных театров — у нас таких порядка 50, и надо сделать так, чтобы наши регионы тоже участвовали в этом», — сказал Дмитрий Медведев.

19:03 15.11.2019 Высказался Медведев и относительно трудовых отношений в театрах. «Это непростая тема. У нас есть сейчас всё необходимое для законодательства, но эта проблема не юридическая, а этическая. Нужно срочно заключить срочный трудовой договор, а это советские традиции трудового законодательства. В сфере искусства и культуры такие договоры — на неопределённый срок — очень редко с кем заключают», — сказал Медведев.

19:11 15.11.2019 Глава правительства поддержал максимальную гибкость образовательных стандартов. «Что касается образовательных стандартов, то я абсолютно не против, чтобы они были максимально гибкими. У нас всегда действовало правило, что второе высшее образование — платное, но можно подумать над какой-то системой поддержки, тем более этот вопрос уже задавался. Говорят, что гранты здесь не помогают. Я так понимаю что дело не в самом гранте, а в его объёмах и на какое количество людей он рассчитан. Второе образование человек получает в более зрелом возрасте и понимает, для чего оно. Где-то эти гранты можно использовать, давайте подумаем, о каком количестве людей может пойти речь», — сказал Медведев.

19:18 15.11.2019 Дмитрий Медведев прокомментировал возможность отсрочки от армии для тех, кто отучился по творческой специальности и должен идти в армию. «В первую очередь, человек должен отучиться, а затем надо посмотреть, как мы можем сгладить вопрос перерывов [между окончанием обучения в вузе и трудоустройством в театр]. Надо попробовать отрегулировать какими-то совместными решениями с Министерством образования РФ, Министерством просвещения РФ и Министерством обороны РФ. Это поручение прошу подготовить, я его подпишу», — сказал Медведев.

19:26 15.11.2019 Правительство РФ в ближайшее время выделит 1,5 млрд рублей на материально-техническое оснащение театров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Мы, безусловно, должны привести в порядок, если говорить о региональных центрах, материальную базу театров. Мы начали этим заниматься применительно к музыкальным инструментам, что само по себе очень важно, но театры — это же не только музыкальные инструменты; есть реквизит, осветительное оборудование, масса других вещей. Мы выделим — я уже такое решение сформулировал, — в самое ближайшее время 1,5 млрд рублей именно для областных театров на эти цели», — сказал Медведев.

19:34 15.11.2019 Петербургский культурный форум всегда занимается поиском и поддержкой молодых талантов, считает Медведев. «Более 35 тысяч участников форума не только представляют свои работы, общаются, размышляют и спорят. Одна из основных тем форума — как сохранить самобытность культуры в глобальном мире? Это непростая задача, ведь при этом нужно быть полностью открытым. <…> Искусство в определённой степени — это всегда выход за определённые рамки, и очень важно, что наш форум уделяет внимание поиску и поддержке молодых талантов. Наш форум дает признание тем, чей труд — сохранять, помогать знакомиться с искусством», — сказал глава правительства РФ.

20:04 15.11.2019 В ответ на слова художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева о том, что пение в хоре испытывает нехватку молодежи, российский премьер признался, что в своё время принимал участие в хоровом пении. «Я тоже пел, но вовремя ушел», — сказал Медведев.

22:47 15.11.2019 (фото — телеграм-канал «1703») В Санкт-Петербурге курсируют троллейбусы и трамваи, которые «едут на культурный форум». Особым образом оформленные виды транспорта можно встретить на Невском проспекте на троллейбусном маршруте № 5, а аналогичным образом оформленный трамвай курсирует по маршруту №10, что на западе города.

00:01 16.11.2019 В проект нового зала Свердловской филармонии стоит внести ряд усовершенствований. Об этом заявил народный артист России, прославленный дирижер Валерий Гергиев. Как заявил дирижёр на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, в новом здании можно добавить место для оркестровой ямы. Благодаря этому можно показывать в филармонии оперу и балет. Читайте подробнее: Дирижёр Гергиев призвал изменить проект Свердловской филармонии

00:14 16.11.2019 В рамках Деловой площадки VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Музее Фаберже состоялась церемония награждения победителей Всероссийской акции «Меценат года», учрежденной Министерством культуры Российской Федерации. Меценаты документально подтвердили факты пожертвований на общую сумму в 1 млрд рублей в течение 2019 года. «Меценатом года» в 2019 году объявлены три филантропа: Василий Верещак, председатель правления Владимирской региональной общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова» — за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса А. В. Суворова; Патох Шодиев, член совета директоров Международного Фонда Шодиева — за генеральное спонсорство гастролей труппы театра Кабуки (Япония) в России; Михаил Карисалов, председатель правления ООО «Сибур» — за поддержку Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва). Еще 17 филантропов из разных регионов России были отмечены благодарственными дипломами от Министерства культуры РФ. Специальная награда за выставочный цикл «Шедевры школ древнерусской живописи из собраний музеев России» посмертно присуждена основателю московского Музея русской иконы Михаилу Абрамову, трагически погибшему в августе 2019 года. Награду получили жена и сын мецената. Читайте также: Основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова посмертно наградили премией

07:39 16.11.2019 Ключевым событием VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, собравшего в Северной столице более 35 тысяч участников, стало красочное Гала-открытие. Оно состоялось на Новой сцене Мариинского театра. Читайте также: «Весь мир театр»: Гала-открытие Культурного форума — фоторепортаж

09:44 16.11.2019 Сцена из балета Стравинского «Жар-птица». Гала-открытие. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:06 16.11.2019 Конференция «75-летие Великой Победы: литература, кино, театр» прошла в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума 15 ноября в Главном Штабе Эрмитажа. Читайте также: На Культурном форуме состоялась конференция, посвященная юбилею Победы

13:07 16.11.2019 Заместитель генерального директора киностудии «Беларусьфильм» Иван Губский подчеркнул, что для «Беларусьфильма» тема Великой Отечественной войны по-прежнему свята. Всего на студии было создано 120 военных картин, наиболее известные из них — «Часы остановились в полночь», «Иди и смотри», «Знак беды», «В августе 44-го» и многие другие. Губский рассказал и о новых проектах студии, в частности о документальной анимации «263 ночи», основанной на записках узницы нацистского концлагеря.

13:10 16.11.2019 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что «вовремя ушел» из кружка хорового пения. Об этом он поведал 15 ноября в Санкт-Петербурге в ходе встречи с отечественными деятелями культуры и искусства. Читайте об этом: Вовремя ушёл. Медведев пообщался с деятелями искусства

16:32 16.11.2019 Фонд кино не справляется с эффективным продвижением российских фильмов в малых городах России и за рубежом. Об этом 16 ноября заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом: Владимир Мединский раскритиковал Фонд кино

16:49 16.11.2019 Деловой завтрак в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. mkrf.ru

16:49 16.11.2019 Деловой завтрак в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. mkrf.ru«>Деловой завтрак в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. mkrf.ru

18:20 16.11.2019 Детский театр танца Бориса Эйфмана открывается сегодня, 16 ноября, в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума. Это будет общегородской публичный театр, на сцене которого будут показывать балетные спектакли и концертные программы для детей и юношества. Также здесь будут проводиться фестивали и конкурсы с участием детских творческих коллективов из России и зарубежных стран — как профессиональных, так и любительских. Академия танца Бориса Эйфмана действует с 2013 года на улице Большой Пушкарской. К учебному корпусу Академии и будет примыкать Детский театр танца.

18:44 16.11.2019 Никита Михалков уверен, что российское кино никогда не будут смотреть во всем мире из-за давно сложившихся стереотипов. Ранее на Культурном форуме в Петербурге Владимир Мединский убеждал в обратном. Читайте также: Михалков: Наше кино не будут смотреть во всем мире

18:57 16.11.2019 В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла двусторонняя встреча министра культуры России Владимира Мединского и министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Парка Янг-Ву, на которой состоялось подписание Меморандума о проведении «Года культурных обменов» в 2020—2021 годах. Читайте также: Россия и Южная Корея проведут «культурные обмены» в 2020—2021 годах

19:16 16.11.2019 VIII Культурный форум в Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:19 16.11.2019 Выступление Никиты Михалкова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме вызвало небывалый ажиотаж среди зрителей. Свободных мест в Атриуме Главного штаба не было. Люди заняли каждый свободный клочок и ловили слова мастера, не отрывая от него взгляда. Читайте также: Урок от Михалкова: Прежде, чем выходить к зрителю, учитесь управлять собой

19:22 16.11.2019 Министр культуры России Владимир Мединский провел экскурсию по центру Санкт-Петербурга для представителей министерств культуры иностранных государств, участвующих в работе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом: Мединский провел экскурсию по Петербургу для зарубежных гостей форума

19:28 16.11.2019 Экскурсия по Исаакиевскому собору с Владимиром Мединским. © Виктор Васенин, Пресс-служба Минкультуры России

19:31 16.11.2019 На смотровой площадке Исаакиевского собора во время экскурсии по Санкт-Петербургу. © Виктор Васенин, Пресс-служба Минкультуры

19:32 16.11.2019 Экскурсия с Владимиром Мединским. © Виктор Васенин, Пресс-служба Минкультуры России

22:59 16.11.2019 На итоговом заседании VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Государственного Эрмитажа в субботу, 16 ноября, состоялась торжественная церемония награждения работников культуры премией имени Анатолия Луначарского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге завершил свою работу VIII международный культурный форум