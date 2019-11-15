Вашингтон, 15 ноября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала взяткой июльскую беседу американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Gov.ua Владимир Зеленский и Дональд Трамп

«Услуга за услугу: взяточничество… Суть взятки в том, чтобы предоставить задержанную ранее военную помощь в обмен на публичное заявление о лживом расследовании перед выборами. Это взятка», — заявила она.

По её словам, Трамп заслуживает импичмента в соответствии с конституцией США, предусматривающей эту меру за «измену, взяточничество и прочие тяжкие преступления».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Конгрессе США начались публичные слушания по импичменту американскому президенту Дональду Трампу. Процедура импичмента была инициирована спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года.