Пелоси назвала дачей взятки беседу Трампа с Зеленским
Вашингтон, 15 ноября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала взяткой июльскую беседу американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Associated Press.
«Услуга за услугу: взяточничество… Суть взятки в том, чтобы предоставить задержанную ранее военную помощь в обмен на публичное заявление о лживом расследовании перед выборами. Это взятка», — заявила она.
По её словам, Трамп заслуживает импичмента в соответствии с конституцией США, предусматривающей эту меру за «измену, взяточничество и прочие тяжкие преступления».
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Конгрессе США начались публичные слушания по импичменту американскому президенту Дональду Трампу. Процедура импичмента была инициирована спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября 2019 года.