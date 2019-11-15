Владивосток, 15 ноября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Электропоезд, следовавший из Владивостока в аэропорт Кневичи, на автомобильном переезде протаранил микрогрузовик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

Читайте также: Не менее 15 человек погибли железнодорожной катастрофе в Бангладеш

Водитель микрогрузовика проигнорировал предупреждающие сигналы и выехал на переезд прямо под идущий поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояние было уже недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

Пострадавшие в аварии водитель и пассажир микрогрузовика были переданы врачам скорой помощи. Пассажиров электрички доставили в аэропорт на автобусах.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупной железнодорожной аварии в Бангладеш погибло не менее 15 человек.