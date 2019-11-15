Алтайский край, 15 ноября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Проблемы с реализацией так называемой мусорной реформы, существуют во многих российских регионах. Почти везде они имеют свою специфику, касающуюся как мест для мусорных полигонов, так и недостатка сил или средств у мусорных операторов. Но то, что происходит в селе Жуковка Павловского района Алтайского края, иначе как курьезом не назовёшь.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

Как сообщает ИА «Амител», десятки его жителей заявили, что никакого мусора не образуют (пищевые отходы скармливают животным, остальное сжигают в печи, крупногабаритный мусор вывозят на свалку сами), и отказались заключать договор на его вывоз. По данным регионального оператора, АО «ЭКО-Комплекс», с 1 сентября, когда здесь начали оказывать услугу, жители задолжали уже более 17 тысяч рублей. В компании напомнили, что, по закону, услуга должна быть оказана, а потому раз в месяц в село приезжает и уезжает пустой мусоровоз. По данным алтайских журналистов, подобная ситуация возникла также в селе Лебяжьем Павловского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 г. почти все российские регионы перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В конце мая 2019 года алтайские власти актуализировали соответствующую региональную схему, но многие проблемы не решены до сих пор.

В частности, по словам руководства компании «ЭКО-Комплекс», которая является оператором по Барнаульской мусорной зоне, самая большая из проблем — сельские жители, которые не привыкли платить за утилизацию и вывоз мусора. Её генеральный директор Виктор Карл и вовсе заявил, что причиной низкой платёжной дисциплины является неблагоприятный информационный фон, который с самого начала сопровождает мусорную реформу.

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