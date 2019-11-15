Лондон, 15 ноября, 2019, 06:34 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 12 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

James Barrett Роджер Федерер

Федерер 12 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Джоковича два эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

Таким образом, Федерер занял второе место в группе БьорнаБорга и вышел в полуфинал турнира. Занявший третье место Джокович завершает выступление на турнире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое место в группе Бьорна Борга занял австрийский теннисист Доминик Тим, который ранее обыграл и Федерера, и Джоковича, но уступил в последнем матче итальянцу Маттео Берреттини.

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