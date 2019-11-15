Гонконг, Китай, 15 ноября, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Планы проведения вторичного листинга на Гонконгской фондовой бирже подтвердила китайская компания Alibaba Group Holding 15 ноября на своем официальном сайте.

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Этот шаг позволит Alibaba заработать около 13,8 млрд долларов. Акции компании будут обращаться на основной площадке Гонконгской биржи. Для участия в торгах Alibaba получила запоминающийся код — «9988» — содержащий благоприятные для китайской нумерологии числа. Торговый гигант планирует выпустить 500 млн акций. Запуск операции с ценными бумагами намечен на 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября крупнейшая китайская интернет-компания Tencent сообщила об устойчивом росте выручки за третий квартал 2019 года.