Хабаровск, 15 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Из-за циклона 14 и утром 15 ноября обесточенными от электричества оказались семь населённых пунктов в Хабаровском крае. Пострадали Ульчский, Солнечный и Нанайский районы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет электричества

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В Солнечном и Нанайском районах электроснабжение уже восстановлено. В Ульчском районе продолжают работать оперативные аварийно-ремонтные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон из Охотского моря принёс непогоду в Хабаровский край. В регионе ночью 13 ноября и весь день 14 ноября отмечались сильные осадки с мокрым снегом и шквальным ветром. На побережье Татарского пролива порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Там за одну ночь выпала месячная норма осадков.