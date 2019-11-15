Лондон, 15 ноября, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 16 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннис

Берреттини пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету Тима пять эйсов, ни одной ошибки на подаче и один брейк.

Таким образом, Тим, несмотря на поражение, занял первое место в группе Бьорна Борга и вышел в полуфинал турнира. Ранее он обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича. Берреттини завершил турнир на последнем месте в группе.