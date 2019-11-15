Бийск, Алтайский край, 15 ноября, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Неосторожное обращение с огнём привело к серьезному пожару в пятиэтажном доме городе Бийска (Алтайский край), спасены шестеро человек в том числе двое ребёнка. Подробности сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Пожар в Бийске

ЧП произошло накануне вечером, 15 ноября, в 18:05 местного времени в доме по улице Воинов-Интернационалистов. На втором этаже наблюдалось открытое горение. В ходе работы на полу горящей квартиры спасатели обнаружили погибшего пожилого мужчину.

«Не смотря на сравнительно небольшую площадь пожара, количество выделившихся ядовитых веществ оказалось для него смертельным», — пояснили в МЧС. Вместе с тем, по их словам, события вечера могли стать роковыми и для других жильцов дома. При проверке квартиры, расположенной буквально над очагом пожара спасатели обнаружили ещё трёх человек, нуждавшихся в немедленной помощи, а в квартире на третьем этаже были двое детей (четырёх и девяти лет) и их мать. Помещения уже заполнились дымом и угроза их жизни была более чем реальной.

«Все обстоятельства происшествия ещё предстоит установить, но предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем хозяина. Мужчина семидесяти восьми лет, проживал один, курил… От огня пострадал диван и вещи вокруг», — отметил заместитель начальника службы пожаротушения 2 отряда ФПС по Алтайскому краю Александр Сафронов.