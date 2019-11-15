Хабаровск, 15 ноября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. 56 млн рублей получит дополнительно из федеральной казны Хабаровский край для помощи пострадавшим от амурского паводка. Средства предназначены людям, жильё которых повредила или уничтожила большая вода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

53.mchs.gov.ru Подтопление

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Средства помогут отремонтировать или приобрести жильё 70 подтопленцам. Средства будут переводиться непосредственно продавцам недвижимости. В случае, если жилью необходим ремонт, деньги выдадут непосредственно собственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка на Амуре в Хабаровском крае испорченными оказались 823 жилых дома. 424 из них можно отремонтировать, 399 признаны непригодными для проживания. 330 млн рублей на помощь подтопленцам уже были выделены из федерального бюджета, 11,8 млн — из регионального.

Ранее власти Хабаровского края пообещали выплатить компенсации владельцам садово-огородных угодий, чей урожай погиб во время паводка. Однако позже переадресовали траты муниципалитетам, у которых, как выяснилось, просто нет средств на такие выплаты. В итоге жители бедных сёл, для которых огороды — единственный способ выжить, оказались на грани голода. В селе Пивань Комсомольского района голодает семья — мама и трое детей. Власти ничем помочь не могут. После публикаций в СМИ губернатор дал поручение минсоцзащиты края выяснить ситуацию конкретно этой семьи. Но в сёлах, пострадавших от паводка, много таких семей. И все они надеялись на компенсации, поверив обещаниям властей.