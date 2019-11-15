Чита, 15 ноября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края, жители которого в 20-градусный мороз остались без тепла, установлен исправный котел. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Новый котёл в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края

Правительство Забайкальского края Проблема с отоплением решилась в селе Дунаево Сретенского района Забайкальского края

«В помещениях прохладно, остыли. Но батареи уже горячие. Нужно время, чтобы дома прогрелись. В школе осталось поднять температуру. Уже завтра можно отправить учеников на занятия», — прояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунальная авария, произошедшая накануне, 14 ноября, оставила без тепла четыре одноэтажных дома и школу.

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