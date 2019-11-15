Кобани, Сирия, 15 ноября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Покинутый армией США аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, взят под охрану силами военной полиции РФ, 14 ноября сообщил старший инспектор военной полиции РФ на встрече с журналистами.

Mil.ru Военная полиция

Здесь дислоцировалась американская военная база, которую армия США оставила 13 ноября. Подразделениям российской военной полиции помогли вертолеты ВКС РФ, которые заняли аэродром, чтобы не допустить уничтожения взлётно-посадочной полосы предыдущими хозяевами.

По словам старшего инспектора, в настоящее время саперы осуществляют поиск взрывоопасных предметов на территории объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября государственный флаг Сирии был поднят над въездом в Кобани после того, как в город вошли подразделения сирийских правительственных войск.