Вашингтон, 15 ноября, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Египет ожидают трудности вплоть до введения санкций в случае заключения новых сделок с Россией в сфере поставки вооружений, пишет 14 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майкла Помпео и министра обороны США Марка Эспера.

Угрозы дяди Сэма

«Новые крупные сделки с Россией по поставкам вооружений как минимум затруднят будущие транзакции между США и Египтом», — цитирует письмо издание.

Отмечается, что угроза распространяется на предполагаемую сделку между Египтом и Россией, связанную с поставкой истребителей Су-35. Ещё в мае 2019 года Помпео заявлял, что в Вашингтон рассчитывает на отказ Каира от этой сделки. Новое письмо направлено на фоне визита в Египет министра обороны России Сергея Шойгу, объяснили в издании.