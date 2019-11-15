Ла-Пас, 15 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Полковник Родольфо Монтеро назначен на пост командующего национальной полиции Боливии решением исполняющей обязанности президента республики Жанин Аньес, 14 ноября сообщает газета El Deber.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес и боливийские силовики

Монтеро сменил Юри Кальдерона, который ушел в отставку 11 ноября. При этом уже на следующий день Кальдерон в составе группы силовиков присутствовал на встрече с Жанин Аньес.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября покинувший пост президента Боливии Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, заявил, что вернется на родину, если боливийский парламент не утвердит его отставку.