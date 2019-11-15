Пхеньян, 15 ноября, 2019, 03:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден вновь оскорбил высшее руководство КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

DonkeyHotey Джозеф Байден. Карикатура

ЦТАК «Как поговорка гласит, что черного кобеля не отмоешь до бела, Байден подвергался проклятию и осуждению всех людей, не берет себя в руки и все же бешенствует. Это свидетельствует, что он является бешеной собакой, которая умеет только кусать».

Агентство утверждает, что Байден выступал против операции по ликвидации главы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена. ЦТАК отмечает, что даже жители США относятся к Байдену с пренебрежением и придумывают ему обидные прозвища. Также в заявлении содержится угроза экс-вице-президенту США за оскорбление высшего руководства КНДР:

ЦТАК «Слушай, что тебе говорит, бешеная собака Байден. Тот, кто посмел оскорблять наше высшее руководство, не избежит нашей беспощадной кары, кто бы то ни был, где бы то ни находился. Какие ужасные последствия последуют за злым языком, увидишь ясно даже в твоей могиле».

В заявлении ЦТАК рекомендует Соединённым Штатам «забить» Байдена «пока не поздно», так как это решение будет полезно и для Вашингтона.