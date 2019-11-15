Владивосток, 15 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение «Аэрофлота» в отношении владельца толстого кота, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Александр Давыдов. 1984. СССР Толстый кот

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«Не думаю, что в Кремле как-то должны комментировать ситуацию с самолётом и котом», — пояснил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Галин, подменивший на регистрации своего толстого кота, который не соответствовал по своему весу требованиям «ручной клади», на животное меньших размеров, был исключён из программы лояльности авиакомпании и лишён накопленных миль.