Красноярск, 15 ноября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае заместитель начальника исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии.

U.S. Air Force Задержание

Уточняется, что в отношении заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония №7 ГУФСИН России по Красноярскому краю» возбуждено уголовное дело по ч. 3 чт. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»).

По предварительной версии следствия, в мае 2019 года фигурант обратился к одному из осуждённых, систематически нарушающему режим, с предложением не признавать его злостным нарушителем и не переводить на более строгие условия содержания. За это он попросил 1000 литров бензина АИ-95.

Заключённый согласился и попросил своего знакомого приобрести талоны на бензин. Подозреваемого задержали сотрудники полиции 13 ноября в момент передачи талонов.

Установлено, что в декабре 2018 года мужчина уже получал от этого же осуждённого через посредника талоны на 1000 литров дизтоплива.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске следователь подозревается в получении взятки в размере 250 тыс. рублей.

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