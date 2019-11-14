Мехико, 15 ноября, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Ушедший с поста президента в результате государственного переворота Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию, если парламент не утвердит его отставку. Об этом он рассказал газете Universal.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Мое заявление об отставке находится в ассамблее, если она не примет его — я возвращаюсь. Сейчас я считаю, что могу умиротворить Боливию», — заявил он.

По мнению Моралеса, невозможно привести мир в Боливию с оружием в руках, как это пытаются сделать сейчас. По его словам, мира можно достичь только путем диалога с участием представителей ООН, католический церкви и стран-посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября переходное правительство Боливии под руководством Жанин Аньес и члены парламента от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» начали переговоры для достижения мира в стране. В переговорах участвуют как представители переходного правительства, так и сторонники Моралеса.