Бейрут, 15 ноября, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Политические силы Ливана договорились относительно кандидатуры нового премьер-министра страны — экс-главы ливанского минфина Мухаммада Сафади, передает телеканал LBCI.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ливана

«Партия «Мустакбаль», Свободное патриотическое движение, движение «Амаль» и «Хезболла» пришли к консенсусу и выбрали новым премьер-министра страны бывшего министра Мухаммада Сафади», — говорится в сообщении.

Ливанский телеканал MTV также подтвердил эту информацию. Телеканал отмечает, что партия «Мустакбаль», которую возглавляет экс-премьер Ливана Саад Харири, будет все же представлена в новом правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент Ливана Мишель Аун пообещал стране собрать правительство «технократов». По его словам, члены нового кабмина будут избраться на основе опыта.