Багдад, 15 ноября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Иракский суд приступил к рассмотрению дела о чрезмерном применении силы сотрудниками органов правопорядка при разгоне акций протеста в Ираке. Об этом 14 ноября заявил представитель правительства страны Саад аль-Хадиси в эфире телеканала «Аль-Арабия».

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Перед судом предстали 66 офицеров органов безопасности. Как сообщил аль-Хадиси, на свободу были выпущены одна тысяча шестьсот демонстрантов, арестованных во время протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября не менее четырех человек погибли в результате разгона протестующих полицией на площади Тахрир в Багдаде. Суммарно в столкновениях с правоохранителями в ходе начавшихся в октябре массовых протестов в Ираке погибло более 300 человек.