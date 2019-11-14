Москва, 15 ноября, 2019, 00:50 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе назрели сдвиги, о чем свидетельствуют недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

«Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО, с ним согласен глава Австрии, а чешский премьер призвал пересмотреть договор, заключённый 70 лет назад. Как бы ни старался Столтенберг сделать вид, будто «все хорошо, прекрасная маркиза», похоже, назрели сдвиги в евроатлантическом королевстве», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что ряд правил в Североатлантическом альянсе необходимо пересмотреть спустя 70 лет существования НАТО. Он также поддержал высказывание Макрона о «смерти мозга» в военном блоке и не исключил рассмотрения вопроса о пересмотре положений НАТО на заседании Евросовета.