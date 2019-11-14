Рига, 14 ноября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Парламент Латвии поддержал предложение национального объединения «Visu Latvijai!"-«Tēvzemei un brīvībai"/LNNK и запретил индексацию заработной платы депутатов до окончания срока работы 13-го Сейма, пишет портал NRA.

Монета в 1 евро

За это предложение проголосовали 54 из 100 депутатов, 4 были против, 10 воздержались. Таким образом, Сейм сэкономил 524 740 евро уже предусмотренных для повышения зарплат народных избранников.

Сейчас «обычный» депутат Сейма получает 2963 евро до уплаты налогов. Так как уровень заработной платы привязан к средней зарплате в коммерческом секторе и индексируется вместе её ростом, то уже в следующем году эта сумма должна была вырасти до 3125.

ИА REGNUM писало, что минимальный уровень дохода для малоимущих граждан определённый бюджетом Латвии 2020 составит 64 евро в месяц, сегодня 53. А порог бедности в стране, подсчёт которого временно не ведётся, в 2017 году составлял 367 евро.