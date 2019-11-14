Атланта, США, 14 ноября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Американская рок-группа The Black Crowes, продавшая за свою карьеру более 20 миллионов своих альбомов, объявила о воссоединении. Музыканты объявили об этом спустя 30 лет после выпуска своего дебютного альбома «Shake Your Money Maker».

DickClarkMises The Black Krowes. 2008

По информации американского новостного портала Consequence of Sound, на улицах Нью-Йорка уже появились плакаты с рекламой предстоящего тура.

Сообщается, что коллектив даст 46 концертов, а выступление в Лос-Анджелесе пройдет 14 ноября. Стоит отметить, что основная часть тура пройдет летом 2020 года. На концертах музыканты исполнят свои лучшие хиты.

Напомним, что группа была образована в 1989 году, ее альбомы входили в топ американских и британских чартов. Старейший в Великобритании музыкальный журнал назвал коллектив «самой рок-н-рольной рок-н-ролл группой в мире».