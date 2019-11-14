Мехико, 14 ноября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил благодарность Белому дому, который воздержался от публичных оценок решения Мехико предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу.

Gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Благодарю правительство США и президента Дональда Трампа за то, что они не стали публично оценивать наше свободное и суверенное решение», — заявил президент Мексики на пресс-конференции 14 ноября.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку на фоне акций протеста и покинул страну. Временно исполняющей обязанности главы государства стала представитель оппозиции — вторая вице-спикер сената Жанин Аньес.

Ранее сегодня Аньес заявила, что новое руководство Боливии направит протест Мексике из-за предоставления убежища Моралесу.