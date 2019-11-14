Ростов-на-Дону, 14 ноября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области окажет помощь региональным авиаперевозчикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Александр Котев ИА Красная Весна Аэропорт Платов

«В 2019 году область выделила 324 млн рублей на открытие новых маршрутов, субсидируя пока еще коммерчески не окупаемые направления. Эта поддержка будет сохранена на 2020−2022 годы», — сказал глава региона Василий Голубев.

Благодаря финансовой помощи в ближайшие три года будет ежегодно открываться по пять новых маршрутов из «Платова».