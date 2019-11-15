Копенгаген, 15 ноября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Согласно новому отчету, подготовленному Организацией экономического сотрудничества и развития, окружающая среда и население Дании сталкиваются с серьезными вызовами, несмотря на развитие страны.

Промышленность Дании

В отчете упоминается шесть угроз, с которыми Дания может столкнуться в ближайшие годы. Так, авторы доклада указывают, что под угрозой находится биоразнообразие страны, что вызвано сокращением лесного покрова. Помимо этого, в отчете говорится об актуальности проблемы загрязненного воздуха, а также эффективность избавления от отходов, плохое качество воды и возделывание тех земель, которые являются важной составляющей определенной природной зоны. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Представители ОЭСР также прокомментировали в докладе поставленную датским правительством цель снизить выбросы углекислого газа к 2030 году на 70% и отметили, что снижение объемов должно происходить как в сфере энергопотребления, так и в других областях, например, в сельском хозяйстве.