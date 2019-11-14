Магнитогорск, Челябинская область, 14 ноября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В челябинском Магнитогорске борьбой за права сотрудников скорой помощи займётся профсоюз. Об этом говорится в обращении, опубликованном соцсетях от имени коллектива станции.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

«За нами признаётся организация, легитимно ведущая диалог от имени всего коллектива. Это первичная ячейка профсоюза «Действие», на которую и возлагаются дальнейшие переговоры», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что медики смогли объединиться и распределить внутри коллектива обязанности по борьбе за достойную оплату труда. Как результат, чиновники начали с ними договариваться и не только пошли на уступки, но и пообещали вести диалог до тех пор, пока все стороны не будут полностью удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 ноября медики запланировали пикет, чтобы заявить о своих претензиях к чиновникам. Они недовольны сокращением доплат. После возникшего резонанса власть пошла на диалог с гражданами. Пикет в итоге был отменён, но медики обещают продолжать борьбу.