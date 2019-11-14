Оренбург, 14 ноября, 2019, 20:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 14 ноября состоялся первый матч квалификации Евробаскета-2021, где женская сборная России играла против команды Боснии и Герцеговины. Сборная России уступила всего одно очко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Финал игры

Наталья Хомутова ИА REGNUM Финал игры

Тренер Александр Ковалев отметил, что игра была тяжёлая. Последняя атака противника оказалась эффективной, наша сборная собрала все силы, но оставалось слишком мало времени — считанные секунды. «Мы не сдавались и бились до самого конца. Было всего четыре тренировки. Мы сделали все, что смогли», — сказал он.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Счёт на табло

Тренер сборной Боснии и Герцеговины назвал итог чудом. В течении игры наблюдались качели: победа была то на стороне российской сборной, то переходила команде Боснии и Герцеговины.