Санкт-Петербург, 14 ноября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. На 66-м году жизни скончалась концертмейстер Мариинского театра Наталья Домская. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

«Скончалась пианистка и концертмейстер Наталия Домская, которая работала в театре с 1980 года», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Домская принимала участие в постановке многих оперных спектаклей, в числе которых «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Юрия Темирканова.