Джакарта, 14 ноября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксированы у берегов Индонезии, сообщает 14 ноября Геологическая служба США.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Колебания земной коры произошли в 19:17 мск. Их эпицентр расположен на 133 км северо-западнее города Тернате и залегает на глубине 62 км.

Объявлена угроза цунами.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.