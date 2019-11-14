У побережья Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
Джакарта, 14 ноября, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 7,4 зафиксированы у берегов Индонезии, сообщает 14 ноября Геологическая служба США.
UCL Mathematical & Physical Sciences
Землетрясение в Индонезии
Колебания земной коры произошли в 19:17 мск. Их эпицентр расположен на 133 км северо-западнее города Тернате и залегает на глубине 62 км.
Объявлена угроза цунами.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.