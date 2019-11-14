Бишкек, 14 ноября, 2019, 20:04 — ИА Регнум. «Новые технологии полностью исключили возможность фальсификации итогов выборов», — говорится в обращении президента Сооронбая Жээнбекова к участникам конференции, приуроченной к 30-летию центральной избирательной комиссии Киргизии, передает пресс-служба главы государства.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер отметил, что благодаря усилиям сотрудников ЦИК, применению инновационных технологий и обеспечению прозрачности и достоверности выборов Киргизия занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве.

Жээнбеков подчеркнул, что киргизстанские власти поставили цель сделать избирательную систему страны максимально демократичной, обеспечивая строгое соблюдение квот для молодежи, нацменьшинств, женщин и инвалидов.

«Необходимо жестко пресекать любое незаконное влияние на ход выборов, попытки подкупа избирателей или применение административного ресурса. Только при наличии доверия народа избирательная система будет эффективной», — подытожил он.