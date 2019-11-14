Санта-Кларита, США, 14 ноября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. В школе американского города Санта Кларита в Калифорнии неизвестный устроил стрельбу, от которой пострадало не менее шести человек, сообщает 14 ноября газета Daily Star Post.

Цитата из к/ф «С меня хватит!» реж. Джоэл Шумахер. 1993. США. Стрельба на улице

О состоянии раненых информации пока нет. По данным местных СМИ, полиция окружила все близлежащие учебные заведения, местным жителям рекомендовано не выходить из домов и сообщать в полицию о любом подозрительном обстоятельстве.

Стрелявший до сих пор не обезврежен. По некоторым данным, это подросток азиатской внешности в одежде чёрного цвета.

Обстоятельства уточняются.