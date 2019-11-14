Душанбе, 14 ноября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В Таджикистане продолжается обустройство позиционного размещения расчётов зенитных ракетных систем С-300. Зенитный ракетный дивизион заступит на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2019 года. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, сообщает пресс-служба ЦВО сегодня, 14 ноября.

Mil.ru C-300

Напомним, что на территорию Таджикистана дивизионный комплект ЗРС С-300ПС был доставлен железнодорожным транспортом в октябре 2019 года с арсенала хранения ЦВО в Поволжье. Дивизион составили 30 единиц техники: радиолокатор подсветки и наведения, пусковые установки, также машины обеспечения.

Поставленная техника призвана обеспечить прикрытие объектов 201-й российской военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушную оборону туркестанского региона.