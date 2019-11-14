Бразилиа, 14 ноября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил существенно увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. Соответствующее предложение российский лидер озвучил сегодня, 14 ноября, на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.

Kremlin.ru Владимир Путин на форуме БРИКС

«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС», — сказал президент России на встрече делового совета БРИКС и Нового банка развития.

Путин пояснил, что такая мера не только повысила бы вес валют государств БРИКС в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и нейтрализовала бы дополнительные риски и затраты при взаимных расчетах.