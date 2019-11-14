Анкара, 14 ноября, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в Анкару из США, где он два дня пребывал с рабочим визитом, провел пресс-конференцию. На вопрос журналиста «Вы упомянули о документах ЦРУ, связанных с террористом «Мазлумом Кобани». Вы впервые заявляете об этом? Каково содержание этого документа, какова была реакция на него?» глава турецкого государства ответил: «Разумеется, этот документ — секретный. ЦРУ поделилось с нашей разведкой информацией о том, что за террорист «Мазлум Кобани» (Ферхат Абди Шахин). Мы же сказали, что, мол, пожалуйста, мы-то даже ничего и не говорим, ЦРУ — ваша собственная разведка, и вот вам составленный ею документ».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, на вопрос о том, изменилась ли позиция США по укрывательству Фетхуллаха Гюлена и его сторонников, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом и 5 американскими сенаторами. Он отметил: «Я сказал об этом всему миру на пресс-конференции. Однако, на настоящий момент позиция США все ещё далека от того, чего бы мы желали».

Турецкий лидер добавил: «В их словах не было никакой конкретики. Сейчас мы снова предоставили им все улики и судебные дела. Переговоры между нашими министерствами юстиции ведутся, и они продолжатся в ближайшем будущем. Мы без устали будем добиваться своего».