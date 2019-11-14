Москва, 14 ноября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. 8 ноября в рамках форума Best For Life Design Forum & Award 2019 состоялась церемония награждения победителей международной премии в области дизайна. Транспортная компания «ПЭК» одержала победу сразу в двух категориях: «Фирменный стиль» и Website.

Транспортная компания «ПЭК» ПЭК стал лауреатом престижной премии Best for Life Design Award

Программа форума включала церемонию награждения лучших проектов в сфере визуальных коммуникаций, цифрового и промышленного дизайна. Компания «ПЭК» была признана лучшей сразу в двух категориях. Жюри премии, в состав которого вошли известный промышленный дизайнер Карим Рашид, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов, президент МОА «Союз дизайнеров» Александр Бобыкин, высоко оценило дизайнерское решение транспортной компании в области креативного и функционального оформления корпоративной полиграфии, упаковки, сувенирной продукции и автомобилей. Вторую награду логистическая компании заслужено получила за интуитивно понятный интерфейс и лаконичный дизайн корпоративного сайта.

Транспортная компания «ПЭК» ПЭК стал лауреатом престижной премии Best for Life Design Award

«Наши визуальные решения во многом продиктованы стремлением обеспечить простоту взаимодействия клиента с компанией. Восемнадцать лет назад, когда компания была основана, было сложно себе представить, что «ПЭК» будет обслуживать больше 3,5 млн клиентов по всей стране. Для всех мы должны быть узнаваемы, понятны, дружелюбны и открыты. Именно это и стало отправной точкой ребрендинга компании, начавшегося 3 года назад, и последующего совершенствования элементов фирменного стиля в отдельных каналах коммуникации», — отметила директор департамента маркетинга компании «ПЭК» Ольга Иванова.

Транспортная компания «ПЭК» ПЭК стал лауреатом престижной премии Best for Life Design Award

Философия премии подразумевает награждение создателей не просто красивого продукта, а инструмента, созданного для жизни, то есть оптимально сочетающего в себе красоту и удобство пользования. Награды вручались в 50 номинациях по двум направлениям: Spaces & Places, куда входят номинации в сфере архитектуры, интерьеров, ландшафтного дизайна, а также Silver Line, в рамках которой награждали победителей в предметном дизайне, коммуникациях, фирменном стиле и упаковке.