Москва, 14 ноября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Москве открылась первая в пределах МКАД вертикальная городская ферма. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

На месте фермы на Каширском шоссе раньше работала табачная фабрика. Как отметил мэр столицы, в 2016 году фабрику закрыли из-за жалоб местных жителей на неприятные запахи. Сейчас на ее месте открыли первый вертикальный агрокомплекс в пределах МКАД — здесь выращивают свежую зелень.

По словам Собянина, такая ферма занимает мало места и дает в десять раз больше урожая, чем обычная теплица. Кроме того, удешевляется и ускоряется доставка.

Мэр отметил, что правительство города будет поддерживать развитие городских ферм и добавил — в 2019 году московские колледжи начали набор студентов на новую специальность «сити-фермерство».

»Думаю, что за такими производствами будущее. Городские фермы — новый тренд, будем его поддерживать», — написал мэр.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1194984453619298304